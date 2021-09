Coffret Balance ton shot. Avec 1 balaçoire à shots en bois et 8 verres à shots

Envie d'animer vos soirées ? Sortez la balançoire à shots ! Remplissez les verres et lancez le jeu. Le principe est simple : tu touches, tu trinques ! Boood & Sand, Sex on the Sea, Glamour Garden, La Paf basque, Red Sun, After Five... Choisissez parmi 20 cocktails originaux ou classiques et complétez avec quelques grignotages salés. Il ne reste plus qu'à lancer la playlist et c'est parti ! Dans ce coffret : - Une balançoire à shots en bois pour animer vos soirées entre amis - 8 verres à shots - Un petit livre avec des cocktails et des apéritifs pour les accompagner