Je te promets la liberté

Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint vous fait comprendre que votre couple n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est tentante... C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, qui va s'embarquer sur un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. Une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver.