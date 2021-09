After Tome 2

Après un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait s'arranger. Jusqu'au moment où Tessa découvre les secrets du passé d'Hardin, qui la bouleversent. Elle savait qu'il pouvait être cruel, mais à ce point... Est-il vraiment l'homme dont Tessa est tombée éperdument amoureuse, ou ment-il depuis le début ? Ce n'est pas si facile. Le souvenir de leurs nuits passionnées trouble son jugement. Tessa n'est pas sûre de supporter une autre promesse non tenue, mais elle a besoin de lui pour avancer. Hardin sait qu'il a fait une erreur, peut-être la plus grande de sa vie, et qu'il peut perdre Tessa. Il sait aussi qu'il faut parfois se méfier de ses amis. Il veut se battre pour elle, mais pourra-t-il changer par amour ? Le deuxième tome d'une série phénomène, véritable best-seller planétaire. Une romance sulfureuse. Direct Matin.