Ecoute ton corps. Ton plus grand ami sur la Terre

Parce que tout ce qui se passe dans notre corps est un reflet de notre esprit, Lise Bourbeau nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes sur les plans physique, émotionnel, mental ou spirituel, et à être davantage conscients de ce qui se passe en nous. A travers les enseignements contenus dans ce livre et les nombreux exercices proposés, elle nous aide à atteindre ce à quoi nous aspirons tous : la joie, la paix, la sérénité, la santé, la réalisation de nos rêves et de nos aspirations. Cette méthode simple et concrète permettra à chacun de s'accepter et de vivre en paix avec lui-même et, surtout, de s'aimer et de mieux aimer les autres. Puisque l'on récolte toujours ce que l'on sème, en aimant, nous récolterons l'amour ! Car, en somme, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous ?