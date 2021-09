Coffret Chat' touillette. Nouvelles pensées drôles de nos chats avec 1 mug + 1 touillette

La nouvelle édition d'un coffret best-seller pour les amoureux des chats ! Avec ce coffret tout mignon et tout en élégance dédié aux fans de chat, mettez-vous en pause détente ! Il contient : - 1 mug élégant avec une jolie illustration couleur or rose - 1 touillette figurative à l'effigie d'un chat - 1 livre d'humour sur les chats, illustré, pour s'amuser et découvrir de nouvelles histoires sur ce que pense vraiment votre chat.