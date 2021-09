Le corps des femmes

Depuis la préhistoire, avec l'apparition des venus hottentotes, la femme a été le centre et le support de tous les fantasmes. Déesse ou putain, vierge ou sorcière, virago ou odalisque, elle a été mise en scène, allumée, surexposée : son corps, toutes les parties de son corps, et son visage, à travers un regard essentiellement masculin. La première partie de cet ouvrage La femme regardée va jusqu'au moment où Courbet et Manet vont révolutionner le regard, la seconde Les femmes qui nous regardent jusqu'aux années 60 et la troisième Ces femmes qui se regardent débute avec les années 1970, quand s'est opérée une révolution majeure pour les femmes artistes qui désormais se représentent elles-mêmes. C'est donc aussi à une histoire de l'évolution du statut de la femme que ce livre convie, comme un voyage au Pays de l'émancipation sexuelle et politique, de Camille Claudel à Louise Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman. "JE SUIS UNE FEMME. TOUT ARTISTE EST UNE FEMME. PICASSO