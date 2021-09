Coffret Juju Fitcats. Boissons et mug cakes healthy et gourmands. Avec 1 mug chat

Le premier coffret de Juju Fitcats, première instagrameuse fitness de France avec près de 2 millions d'abonnés Retrouvez Juju Fitcats et son chat Pichu grâce à des recettes inédites, saines et hyper faciles. "Princesse Pich", elle aussi star d'internet avec son compte aux 400 000 abonnés, vole la vedette à Juju dans ce coffret à son effigie ! Ce coffret comporte - un livre de 12 recettes inédites créées par Juju - un mug ultra mignon Cocooning, bonne humeur, santé, équilibre alimentaire sont au rendez-vous dans ces recettes ultra faciles et gourmandes à déguster dans votre mug ou à accompagner d'une bonne boisson chaude. Retrouvez l'énergie pétillante de Juju Fitcats dans ce coffret à s'offrir sans attendre !