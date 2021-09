Coffret Y'a pas d'heure pour l'apéro ! Le livret de 28 recettes avec 5 coupelles en céramique

Vous organisez une soirée apéro ? Vos amis s'invitent à l'improviste ? Oubliez les chips et les cacahuètes et faites sensation auprès de vos invités avec ces 28 recettes ultra-gourmandes et faciles : mini-pizzas, crackers, petits feuilletés, tartinades, mini-muffins... Dans ce coffret : 5 coupelles en céramique pour mettre en valeur vos apéritifs Un livret de 28 recettes festives et originales à dévorer entre amis !