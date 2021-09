Idées noires : L'intégrale complète

Avec ce chef-d'oeuvre du 9e art, plus que jamais d'actualité, Franquin nous révèle une autre facette de son talent. Grâce à un humour d'une noirceur intense, il démasque tes visages hideux de notre barbarie civilisée comme le nucléaire, la peine de mort au la guerre. Humaniste, pacifiste et écologiste avant l'heure, Franquin était avant tout un homme curieux du monde en plus d'âtre un dessinateur de génie.