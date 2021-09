La permaculture au jardin mois par mois

Damien Dekarz, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube (chaîne "Permaculture, agroécologie, etc".), s'adresse à tous ceux qui rêvent d'un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à désirer une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. La permaculture est au coeur de cet ouvrage qui, pratique et illustré, est accessible à tous. Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre projet de potager : quel que soit le moment de l'année, des activités sont toujours possibles. L'auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures... Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus utiliser d'insecticides, fongicides, herbicides. Vous y découvrirez comment devenir autonome en vous passant de tout intrant. Après cette lecture, vous porterez probablement un regard nouveau sur votre jardin-potager. En réalité, ce que vous tenez dans vos mains contient bien plus que des conseils de jardinage, car il est ici question d'une véritable approche permettant d'appréhender la complexité du vivant et d'évoluer en harmonie avec elle.