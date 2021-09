Je fabrique ma lessive. Avec : une bouteille pour conserver sa lessive ; une râpe ; un entonnoir ; une cuillère en bois

Le kit pour une lessive naturelle, efficace et rapide à faire ! Dans ce coffret, vous trouverez tous les accessoires et conseils pour fabriquer votre lessive naturelle : - une élégante bouteille en verre - un entonnoir en métal - une râpe métallique pour obtenir des copeaux de savon - une cuillère en bois pour bien doser - un livre de recettes naturelles (lessive, assouplissant, blanchissant, détachant...) A la clé, zéro polluant, zéro d'irritation, un linge éclatant et de belles économies ! Quand vous aurez essayé ces recettes, vous ne pourrez plus vous en passer !