La fureur de vivre

Ce livre est une invitation à regarder le monde comme un lieu où s'exerce une formidable volonté de vivre, un lieu fécond où ça veut, ça peut, ça évolue, ça coûte, ça donne et ça risque. J'ai ajouté des images à ces propos. Une sorte de diaporama de nos origines. L'exercice recommandé consiste à les contempler longuement pour bien les percevoir. Parce qu'elles touchent non seulement nos idées mais aussi nos émotions. Vous voilà tous, lectrices et lecteurs, conviés à ce spectacle. Mon seul but est d'alimenter les réflexions autour de ce grand et tragique mystère de notre existence. H. R.