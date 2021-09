Mon mug licorne by Sophie Fantasy. Le livre Recettes licorne avec 1 mug

Mon mug Licorne, by Sophie Fantasy, la célèbre maman de Noé et Swan ! Ce coffret pailleté contient : 1 mug 3D licorne original imaginé par Sophie Fantasy 1 livre de 18 recettes de mug cakes et autres gourmandises : mug cakes au chocolat noir, arc-en-ciel ou au chocolat blanc & myrtilles, blue latte, hot chocolat viennois, pink latte licorne, nice cream fruits rouges, lait fraise Tagada...