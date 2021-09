Coffret Lucky cat sushis. Le livre Sushi facile avec 5 paires de baguettes, 5 repose-baguette chat en céramique, 1 natte

Et si on faisait des sushis ? Réalisez vos propres sushis grâce à la natte en bambou. Le roulé de sushi n'aura plus aucun secret pour vous. Pour une ambiance totalement japonaise, dégustez vos sushis à l'aide de ces magnifiques baguettes colorées. Entre chaque bouchée, servez-vous des repose-baguettes lucky cat. A chaque convive son repose-baguette ! Retrouvez dans ce coffret : 1 natte en bambou, 5 paires de baguettes, 5 repose-baguettes lucky cat en céramique, 1 livre de recettes de sushis facile.