Testez votre culture foot en famille ou entre amis ! Le nouveau Roll'cube Téléfoot vous promet détente et amusement 100 % foot ! Pour cette nouvelle édition, Téléfoot s'associe au Roll'cube pour des questions et défis qui vous feront partager des instants de bonne humeur. Pour s'amuser et tester vos connaissances, découvrez 6 rubriques 100 % Foot : Parler foot, Stars du ballon rond, Coupes, matchs et équipes, Culture foot, Téléfoot, Défis foot. Avec 450 questions, ce roll'cube vous garantit des soirées très sportives ! A vous de déterminer avec fairplay la thématique puis de vous interroger tour à tour, ou de laisser faire le pur hasard. Bref, allez droit au but : jouez ! Exemples : - Rubrique Parler foot : Quelle est l'appellation française officielle du " pénalty " ? - Rubrique Stars du ballon rond : A quel âge Lionel Messi a-t-il commencé à jouer avec le FC Barcelone ? a) 13 ans b) 15 ans c) 17 ans - Rubrique Coupes, matchs et équipes : Citez le nom des 8 pays ayant remporté au moins une fois la Coupe du monde. - Rubrique Culture foot : Le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du monde avait 42 ans. Il était brésilien. Vrai ou faux ? - Rubrique Téléfoot : Quel a été le tout premier présentateur de l'émission Téléfoot ? - Rubrique Défis foot : Entonnez l'hymne de votre équipe favorite.