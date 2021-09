Coffret La planche à tacos

Le coffret indispensable pour des apéros qui changent, des apéros mini-tacos. un livre de recettes, et les accessoires à utiliser facilement, un découpe mini-tacos, et une planche de présentation pour servir ses minis-tacos. Un livre de recettes écrites et photographiées pour le projet, des accessoires à utiliser facilement : un découpe mini-tacos, et une planche de présentation pour servir ses minis-tacos. Le concept, on se facilite la vie en achetant des galettes à tacos toute prêtes, on découpe dedans des minis tacos de 90 mm de diamètre. On choisit sa recette de garnitures, on garnit puis on dispose sur la planche à mini-tacos pour servir. Succès garanti.