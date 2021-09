La Passe-miroir Tome 1 : Les fiancés de l'hiver

Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Le premier livre d'une grande saga fantastique, qui a révélé le talent exceptionnel d'une jeune auteure.