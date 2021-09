Atlas historique de la France

Un outil indispensable pour comprendre notre histoire. Accessible à tous, cet atlas est le plus complet jamais publié sur l'histoire de la France. 375 cartes racontent toutes les étapes de l'histoire de notre pays, de ses origines les plus lointaines à nos jours. En s'appuyant sur le fonds cartographique de L'Histoire et grâce au concours de grands historiens, les auteurs ont pu réaliser un atlas à la fois exhaustif et à la pointe des dernières avancées de la recherche.