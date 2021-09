Retour sur Aldébaran Tome 3 : Maison ronde

Les Mondes d'Aldébaran constituent incontestablement l'une des plus captivantes séries de science-fiction de ces dernières années. Son auteur, Leo, nous fait voyager sur de lointaines planètes, Aldébaran, Bételgeuse, Antarès, où les deux héroïnes, Kim et Macon, sont confrontées à de nombreux défis et aventures. On découvre des créatures parfois effrayantes, des paysages grandioses, une flore inconnue, une fascinante et énigmatique Mantrisse, des civilisations extra-terrestres et, souvent, les dégâts provoqués par la folie des hommes dans leur volonté de coloniser l'espace. Une fantastique épopée humaniste composée de cinq cycles.