Fairy Tail Tome 3

Eligoal, le dirigeant d'Eisen Wald, s'est échappé en emportant la maléfique Lullaby ! Le son de cette flûte entraîne une mort immédiate pour tous ceux qui l'entendent ! Quelles sont les revendications du chef de cette guilde clandestine et qu'est-ce qui le pousse à commettre un tel massacre ?! Le mystère reste entier... Mais les membres de Fairy Tail sont déjà sur l'affaire, parmi eux, Natsu, Grey et Erza. Bref, les meilleurs éléments de la guilde (?) partent au combat ! Bien évidemment, ils sont accompagnés de Lucy et Happy !