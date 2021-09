Ce soir on soupe. Mes bienfaits santé. Avec 4 bols

Le coffret Ce soir, On soupe change de couleurs et vous invite à sublimer vos repas par des recettes de soupes, velouté et mouliné ! Composé de 4 bols en céramique haute qualité, aux couleurs différentes, et d'un livre de 27 recettes, vous y trouverez également les conseils éclairés d'une naturopathe diplômée pour vous conseiller les bienfaits de chaque soupe. Le coffret Ce soir, On soupe, vous permettra de réaliser de délicieuses soupes et velouté et d'en faire des repas complets et équilibrés pour toute la famille. Ses 4 bols design, aux 4 nouveaux coloris différents et tendances, vous permettront de servir vos soupes faites maison de manière très élégante ! Dans le livre inclus dans le coffret, vous trouvez les conseils malins d'une naturopathe diplômée sur les bienfaits des soupes et sur la composition idéale d'un repas équilibré mais aussi 27 recettes de soupe originales et gourmandes : Minestrone, soupe de petits pois et mozzarella, velouté de champignons et purée d'amandes... . Alors, ce soir, on soupe ?