F. R. I. E. N. D. S fête son grand retour avec Mana Books ! Rassemblez vos amis et préparez-vous à chanter " I'll be there for you " derrière les fourneaux grâce à Friends : Le livre de cuisine officiel ! Que vous soyez une chef chevronnée comme Monica Geller, une adepte du régime végétarien comme Phoebe Buffay, ou un amateur de cuisine simple et réconfortante comme Joey Tribbiani, cet ouvrage vous permettra de revivre les différentes saisons à travers plus de cent recettes inspirées de la célèbre sitcom. Des amuse-gueules aux desserts, en passant par les boissons et le petit-déjeuner, chaque chapitre contient des plats iconiques pour cuisiniers de tous niveaux, tels que le diplomate à la viande de Rachel, les trucs grillés au fromage de Joey, les cookies de la grand-mère de Phoebe, ou encore le café glacé du Central Perk. Sublimé par de nombreuses photographies en couleurs, Friends : Le livre de cuisine officiel est à la fois un recueil de créations gourmandes et un hommage savoureux à l'une des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps.