Les forêts d'Opale Tome 12 : L'étincel courroucé

Luksand, l'héritier de Darko, est entré secrètement à l'académie de Lumière pour y étudier la magie. Les Rédempteurs Radieux sont loin de se douter qu'ils forment celui qui a pour but de les détruire... Parallèlement, Altaï et Rodombre sont à la recherche d'un érudit qui saura déchiffrer les baguettes contant la vraie histoire de Darko, et les mener au Titan de Lumière, incroyable source de magie.