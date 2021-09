Titeuf : Le guide du zizi sexuel. Edition actualisée

Une nouvelle édition actualisée, augmentée de contenus inédits. Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des bébés, Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans sur l'amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels d'aujourd'hui. C'est quoi sortir avec quelqu'un ? Est-ce qu'on est obligé de faire l'amour ? A quoi ça sert, les règles ? C'est quoi, un préservatif ? Comment ça marche, la contraception ? Destiné aux préados, cet ouvrage est aussi une passerelle entre les interrogations des enfants et les explications que cherchent les parents. Avec humour et sans tabou, le guide culte qui a déjà séduit plus d'1 million et demi de lecteurs, crée le dialogue, pose les bonnes questions et donne toutes les réponses !