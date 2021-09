Le Moyen Age. Laissez-vous guider

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch nous entraînent au coeur du Paris médiéval. Loin des clichés, cette longue et mystérieuse période est racontée avec brio par nos illustres guides qui nous font découvrir en détail la légende de la tour de Nesle, le Louvre au fil des âges, le destin d'Etienne Marcel... et nombre d'anecdotes insolites, qui nous font revivre le quotidien médiéval de nos ancêtres. Enluminures et gravures d'époque défilent à côté des lieux majestueux du passé, comme le château de Vincennes, file de la Cité, le Pont-au-Change... qui ressurgissent grâce à des reconstitutions inédites en 3D. Laissez-vous guider et redécouvrez notre histoire à travers les édifices aujourd'hui disparus du patrimoine.