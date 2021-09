Le Routard vous invite à un tour foisonnant et savoureux de tout ce qui fait la France. Dans cet ouvrage grand format tout en couleurs, richement illustré de photos stupéfiantes et illustrations inédites, le tout rythmé par un design graphique différent + 1001 idées de voyages et d'expériences pour (re)découvrir l'hexagone : - Les plus beaux road trips. - Les plus beaux treks et les plus belles pistes cyclables. - Les îles pour prendre le large. - Les meilleurs festivals. - Les plus beaux trésors de notre patrimoine : châteaux, cathédrales, villes fortifiées, jardins... - Les plats régionaux mais aussi la street food. - Un tour d'horizon des fromages et du vin. - Sans oublier la France coquine, la France des légendes... Le Routard a mis toute son expérience et son savoir-faire pour vous proposer plus qu'un livre, un véritable voyage à lui tout seul ! Ouvrez-le, et vous ne serez pas prêt de le refermer...