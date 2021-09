La Petite Bibliothèque Thermomix. Coffret en 8 volumes : Apéritifs dînatoires ; Recettes express ; Recettes veggie ; Cuisine du monde ; Cuisiner light ; Recevoir avec Thermomix ; Gâteaux de Mamie ; Boulangerie maison

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est le parfait allié pour répondre à toutes sortes de situations ! Laissez-vous guider sans stress et partez à la découverte de 8 thématiques et 200 recettes faciles, variées et conçues sur-mesure : des petits plats light ou express pour toute la famille, en passant par la cuisine du monde et les incontournables de la boulangerie... Vous voilà paré pour vous adapter à toutes les envies et circonstances ! Un coffret avec 8 livres : 1. Apéritifs dînatoires ; 2. Recettes express ; 3. Recettes veggie ; 4. Cuisiner light ; 5. Cuisine du monde ; 6. Recevoir avec Thermomix® ; 7. Gâteaux de mamie ; 8. Boulangerie maison.