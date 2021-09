Les aventures de Buck Danny "Classic" Tome 7 : Sea Dart

Avril 1945. Une mystérieuse arme secrète est évacuée de Pologne par une unité spéciale de l'armée allemande dirigée par le redoutable chef du Bureau des Projets Spéciaux, le général Hans Kammler, pour une destination inconnue... En 1953, Buck et ses amis sont affectés sur une base navale aux USA dont la mission consiste à mener à bien le programme de mise au point du premier hydravion supersonique au monde : le "Sea Dart". Au siège de la CIA, on s'inquiète de la disparition en Argentine d'un grand nombre d'agents qui enquêtaient sur les rapports ambigus qu'entretient le président Perón avec nombre d'anciens nazis allemands. Une rumeur circule à propos d'une base secrète nazie cachée dans les montagnes de l'Altiplano, et la CIA décide d'y envoyer un avion espion en reconnaissance. Or, le Sea Dart semble parfait pour une telle tâche. Buck, Sonny et Tumb et leur étonnant prototype partent en sous-marin pour l'Argentine, pour une mission qui va s'avérer des plus dangereuses et des plus surprenantes...