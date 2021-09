Gardiens des cités perdues Tome 8.5 : Le livre des secrets

La résistance face aux Invisibles s'est organisée : Sophie et quelques-uns de ses amis ont été choisis par le Conseil pour former la Brigade intrépide et tenter de déjouer le piège que leurs ennemis leur tendent. Mais le plan des adolescents tourne court quand le roi des nains les trahit. Ils se retrouvent donc coincés sous terre avec Lady Gisela, obnubilée par l'héritage de son fils, qu'elle entend lui faire assumer de force. Pour cela, elle oblige Tam et une de ses sbires à infliger à Keefe un traitement à base de ténèbres et de lumière, censé déclencher chez l'Empathe de nouveaux pouvoirs. Mais l'effet n'est pas immédiat, loin de là, et le garc ? on tombe dans une sorte de coma où même Sophie ne peut l'atteindre avec ses pouvoirs télépathiques.