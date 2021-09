Le grand livre thermomix. 120 nouvelles recettes

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est le parfait allié pour répondre à toutes les situations du quotidien ! Laissez-vous guider sans stress et partez à la découverte de 120 nouvelles recettes inédites, faciles, variées et conçues sur-mesure, avec une classification par type d'ingrédient ultra-pratique. Vous avez des blancs de poulet dans votre réfrigérateur ? Réalisez des nuggets de poulet et purée de patates douces ou un poulet au lait de coco et des nouilles sautées aux légumes. Des courgettes ? Transformez-les en petits beignets de courgettes comme des acras ou bien en gratin de courgettes au curry. Faciles et rapides à préparer, ce sont les recettes idéales pour allier bonne cuisine et gourmandise !