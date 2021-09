Coffret Gentlemen's barber box. Gentlemen's Barber Book avec un mug, des ciseaux, un peigne, une équerre à barbe, une pince à épiler et une serviette

Dans un super mug, le kit indispensable pour prendre soin de sa barbe et de ses moustaches : - un petit peigne en bois pour démêler et redonner du volume, - une paire de ciseaux pour assurer une bonne précision de coupe, - une pince à épiler pour traquer les poils difficiles d'accès, - une petite serviette de toilette. En plus cette année : Un peigne traceur de contour pour barbe ! - Un livret illustré de 48 pages avec les conseils précieux de la Barbière de Paris pour entretenir moustache et barbe au quotidien : le bon matériel, les gestes de taille et les soins.