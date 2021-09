Ma 153e victoire

Résumé : Mon cerveau d'Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et d'informations, et m'offre en retour d'exceptionnelles capacités de mémorisation, et une inadaptation criante à la société qui m'entoure. Il est ma force, et mon handicap. Je suis dans la vie tel qu'on m'a vu à l'écran, un extra-terrestre de vingt-et-un ans. Lorsque Paul, étudiant en histoire de 19 ans, franchit les portes du studio d'enregistrement des " Douze coups de midi " , il est déterminé : à gagner, à dépasser ses peurs, à faire entendre sa voix. Mais il est à mille lieux d'imaginer l'ampleur de sa réussite. En l'espace de quelques semaines, Paul tournera plus de 150 émissions aux côtés de Jean-Luc Reichmann, remportant grâce à son intelligence inouïe l'adhésion du public et près de 700 000 ? . Une victoire impressionnante, inconcevable pour celui que rien ne prédestinait à une telle exposition médiatique. En effet, Paul a été diagnostiqué autiste Asperger. C'est son handicap, quelque chose qui le définit mais qui ne saurait le réduire. Cette différence, il en a fait sa force. Avec un humour pince-sans-rire et une sensibilité hors du commun, Paul nous livre le récit de son parcours : l'aventure télévisuelle mais aussi le quotidien d'un jeune homme pas comme les autres. Un témoignage bouleversant qui lève le voile sur un syndrome méconnu. A propos de l'auteur : Originaire de Grenoble, Paul El Kharrat a vingt ans et est étudiant en histoire. Il participe à l'émission Les Douze Coups de midi où il enregistrera plus de 150 émissions. Par son intelligence et son courage, Paul est devenu le chouchou du public français.