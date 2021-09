La France de Stéphane Bern. Les villages préférés des français

Le Routard et Stéphane Bern, deux amoureux de la France et de son patrimoine s'associent pour écrire un nouveau livre événement ! Entre patrimoine et gastronomie, activités nature et bonnes adresses, embarquez pour un tour de France des plus beaux villages (au total plus de 150) ; autant d'idées de week-ends ou d'escapades au calme, loin de l'agitation des grandes villes. Et comme Stéphane Bern fait rimer "Villages" avec " Patrimoine" , vous retrouverez pour chaque week-end proposé une sélection de sites sauvegardés dans le cadre de la "Mission Bern" : des châteaux aux abbayes et églises, des usines aux ateliers et forges... Et comme toujours dans un album du Routard : - De nombreuses photos ; - Des cartes avec le positionnement de chaque village ; - Un classement régional ; - Des anecdotes et texte historiques ; - Un carnet d'adresses avec notre sélection des meilleurs hébergements et restaurants pour un week-end réussi