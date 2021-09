Le Rire de Cabu

350 dessins cultes dont de nombreux inédits. 350 éclats de rire, des " coups de poing dans la gueule " qui démontrent que l'on peut rire de tout, surtout lorsque cela fait réfléchir ! Des retrouvailles exceptionnelles avec ses personnages emblématiques : le Grand Duduche, le Beauf, Catherine Saute-au-paf, l'adjudant Kronenbourg, etc. Ses dessins pour l'émission de Dorothée qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs. Ses dessins politiques sur tous les présidents de la Ve République, Macron compris ! Aucun people n'est épargné, et surtout pas Johnny ! Tous les sujets abordés : consommation, société, culture, les femmes, les jeunes, les cons ! Ses combats pour l'écologie, le pacifisme, la liberté d'expression. Ses maîtres incontournables et ses copains inoubliables. Sa méthode unique pour devenir caricaturiste à votre tour ! Bref, Cabu n'a pas fini de nous faire rire...et de nous manquer.