Quel est le point commun entre un résistant polonais volontairement déporté à Auschwitz, un agent double espagnol ayant fait basculer le cours de la Seconde Guerre mondiale et un officier soviétique qui a sauvé le monde de l'apocalypse nucléaire ? Ce sont tous les trois des héros involontaires de l'Histoire, qui ont brillé dans les heures les plus sombres du xxe siècle. Histoires de guerre vous emmène à la rencontre de ces sept inconnus qui, au carrefour de l'Histoire et de leur destin, ont su faire preuve de qualités extraordinaires, telles que dignité, bravoure ou humanité. Les héros de l'ombre qui ont influé sur le cours de l'Histoire