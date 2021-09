Les cahiers d'Esther Tome 5 : Histoires de mes 14 ans

je m'appelle Esther et j'ai 14 ans/ il y a dans ce livre 52 histoire en bandes dessinées inspirées de ma vraie vie (oui j'existe mais je reste anonyme pour me protéger). Elles sont dessinées par Riad Sattouf, un auteur trop stylé (il a fait l'"arabe du futur" aussi, juste la bédé la plus connue du monde mdr). Ca parle de ma vie et de mes aventures au quotidien, c'est très réaliste et marrant, et il y a des gros mots (je précise pour les personnes âgées qui se choquent facilement) car on parle comme ça nous les jeunes de France.