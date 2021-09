Coffret L'apéro des tontons. Recettes apéritives pour beurrer les sandwichs et se risquer sur le bizarre avec 5 verres à shot

Un coffret apéro pour se refaire entre bons vivants la scèneculte de la cuisine de l'un des films préféré des Français, Les Tontons flingueurs de Georges Lautner ! L'apéro, moment convivial par excellence, en mode Tontons flingueurs, grâce à un livre de 80 recettes apéritives (petits-fours et boissons) et 5 verres à shots à l'effigie des 5 comédiens vedettes du chef-d'oeuvre de Georges Lautner et Michel Audiard. Le Coffret contient 1 livre 80 recettes + 5 verres à shots !