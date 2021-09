Plus que parfait

Sybil et Blake Gregory mènent une vie douce à Manhattan avec leurs enfants. Jusqu'au jour où Blake accepte un nouveau poste à San Francisco et y achète sur un coup de tête une splendide demeure victorienne. Dès lors, les déconvenues s'enchaînent : après un tremblement de terre, Sybil et les siens découvrent qu'ils vont devoir partager les lieux avec les anciens propriétaires, les Butterfield, qui y ont vécu... un siècle plus tôt ! Mais la cohabitation avec cette famille de fantômes va se révéler pleine de surprises. Quoi de mieux pour affronter l'avenir que des amis venus du passé ?