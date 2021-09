Blanc manger coco. "La recave". Le jeu ultra simple et terriblement drôle pour tous ceux qui n'ont pas froid aux yeux ! Contient : une notice, 41 cartes-questions et 159 cartes-réponses

Un jeu hilarant qui met l'ambiance, en dépassant les limites du politiquement correct ! Vous pensiez avoir l'esprit mal tourné ? Attendez de jouer à ce jeu ! Le but du jeu : un joueur lit une carte question, c'est-à-dire une phrase à trou, et les autres complètent la phrase en proposant une carte-réponse. Le joueur choisit la réponse qu'il préfère et désigne ainsi le vainqueur de la manche. Le décalage entre les questions et les réponses est tel que cela créé des phrases totalement délirantes ! Carte question : " ..., c'est comme pour tout, il y a la théorie, et la pratique " Carte-réponse 1 : " L'orgasme total " Carte-réponse 2 : " Le botox " Carte-réponse 3 : " Traiter les femmes avec respect " Carte question : " Promis, à partir du 1er janvier, j'arrête... " Carte - réponse 1 : " Laisser 10 centimes de pourboire " Carte-réponse 2 : " Dire " je t'aime " sans vraiment le penser " Carte-réponse 3 : " Le slip kangourou " De 3 à 10 joueurs. A partir de 16 ans. Durée de jeu : 30 à 45 minutes.