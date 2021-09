Marseille, 9 mars 2020, le quotidien du "Roi de la Chloroquine" s'apprête à être chamboulé avec l'arrivée d'un nouveau virus, le Covid-19. Persuadé de détenir le traitement miracle, Chloro King le médiatise. Dès le lendemain, le monde entier a les yeux rivés sur la cité phocéenne. 48 pages d'humour délirant pour revivre à travers les aventures de Chloro King, l'épidémie de coronavirus et le confinement partagés par tous. La première oeuvre de la "Covid Culture". Seul traitement efficace pour retrouver le sourire en ces temps difficiles. Une BD qui s'adresse tant aux Pro-Raoult qu'aux Anti Raoult. Avec aussi les caricatures de Macron , Trump, Bolsonaro, du monde des médias (Cyril Hanouna, Pascal Praud et ses chroniqueurs, Les Grandes Gueules, C'est à vous ...), du sport (joueurs de l'OM), de Marseille (René Malleville, Bengous, Jul...), et tant d'autres à découvrir.