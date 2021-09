C'est la boîte du Burger de la mort. 100 cartes, 1000 vannes !!

1. A votre avis, quand les Schtroumpfs commandent un steak au restau, ils le demandent bleu ou à point ? 2. Combien de mots comporte cette phrase ? 3. Quelle est la bière préférée de Russell Crowe ? 4. Finissez cette suite de nombre 1567, 1568, 1569, ... ? 5. V ou F. un triple saut est quelqu'un de très très très con ? 6. Quel réseau social doux et tolérant a pour emblème un oiseau bleu ? 7. Pensez-vous que le raton laveur est un animal maniaque ? 8. Quelle était votre première adresse email ? 9. Dans quelle position dorment les cuillères ? 10. Et enfin, V ou F, Jacob et Delafon ont des goûts de chiottes ?