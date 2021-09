Jarry et ses enfants, Vic et Tim Tome 1

Un album vitaminé sur le quotidien d'une famille où les mots d'ordres sont Humour et Amour ! Souvent la vie nous teste parents/adultes et c'est ce que l'humoriste Jarry a choisi de nous raconter : son quotidien avec ses deux enfants VIC et TIM, son compagnon DADDY et son acolyte chien YOUPI ! Nous les suivons dans la joie et la bonne humeur malgré les bêtises ingénieuses et drôles des jumeaux ! Pourquoi mon kiki il grandit... . voilà par exemple une question existentielle à laquelle Jarry devra répondre...