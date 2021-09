Fairy Tail - 100 years quest Tome 7

Wolfen, Gears, Doom, Metro et Aldron, les gardiens de Mokushin qui se trouvaient dans les cinq joyaux, sont entrés en scène et ils comptent se servir de leurs pouvoirs pour exterminer le genre humain ! Les mages de Fairy Tail, notamment Lucy et Wendy, tentent de les en empêcher, mais les combats successifs les ont passablement épuisés. Heureusement, des renforts inespérés arrivent : les compagnons de la guilde ont été libérés du sort du mage blanc ! Tous unissent leurs forces pour affronter un dragon gigantesque, plus haut qu'une montagne !