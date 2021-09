En cuisine. 200 recettes pour tous les jours

J'ai décidé de partager avec vous 200 recettes pour tous les jours qui me ressemblent, faciles à réaliser chez vous. Certaines sont ancrées dans le terroir et la tradition, d'autres sont plus modernes et contemporaines, dans l'air du temps. Elles portent toutes ma griffe : mon amour de la bonne cuisine simple pour tous les jours et celle des jours de fête. Vous y retrouverez aussi mes petites astuces personnelles. Dans ce livre, vous trouverez tout d'abord une sélection de recettes conviviales et innovantes pour cuisiner sur le pouce et préparer un apéro entre amis sans perdre des heures en cuisine. Le chapitre Cuisine fraîcheur vous livre ensuite des recettes bien-être, légères et gourmandes, qui vous permettront de vous régaler en finesse. Puis, dans Cuisine express, profitez de recettes rapides, faciles et originales pour cuisiner vite et bon au quotidien sans banalité. Vous découvrirez enfin des desserts gourmands, des plus traditionnels aux plus audacieux, pour vous faire plaisir sans difficulté.