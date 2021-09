Ma vie en rouge et blanc

Arsène Wenger est l'un des entraîneurs les plus fascinants, mystérieux et respectés. Il se raconte pour la première fois. Par son approche du jeu, sa rigueur, ses idées novatrices, Arsène Wenger - que l'on a souvent surnommé "Le Professeur" -, a marqué le monde du football et a transformé le métier de l'entraîneur en art. Comment l'enfant de Duttlenheim, en Alsace, a-t-il réussi à devenir l'un des entraîneurs les plus admirés ? Comment a-t-il bâti la fabuleuse équipe des Invincibles à Arsenal ? Comment a-t-il orchestré la transformation de ce club ancien et traditionnel qui est passé de 70 à 700 salariés et a célébré tant de titres ? Arsène Wenger évoque chaque rencontre décisive, chaque club qu'il a entraîné - de l'AS Cannes à Arsenal en passant par Nancy, Monaco et Nagoya au Japon -, les joueurs qu'il a pu recruter et accompagner à leur meilleur niveau : George Weah, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Thierry Henry, Anelka et tant d'autres. Il partage les moments les plus importants, les victoires fameuses et les défaites terribles, ses valeurs face à un monde du foot qui a connu des années noires et tant de démesure. Il nous offre une vie de passion et de précieuses leçons. Le livre incontournable d'un entraîneur mythique, d'un manager hors-pair, d'un homme qui est entré dans la légende. " Parler ballon, Arsène Wenger sait faire. Rares sont ceux qui le font même mieux que lui. " Le Journal du dimanche " Une lecture passionnante pour qui veut comprendre une existence dévouée à l'excellence. C'est une bible sur le management, la gestion des hommes et, même, sur le multiculturalisme " . L'Express