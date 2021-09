L'année de Plantu 2020. Etat d'urgence

L'année de Plantu 2020 est évidemment placée sous le signe de la crise sanitaire qui a ébranlé la planète : Virus, confinement, héroïsme des soignants, pénurie et crise économique, sans oublier l'actualité politique ou internationale, passés à la moulinette du crayon acéré du dessinateur du journal le monde. A coups de Marianne sous perf et de souris masquées, Plantu immortalise avec humour et acuité cette année très parti.