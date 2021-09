La petite bibliothèque Cookeo. Coffret en 8 volumes : Apéritifs dînatoires ; Recettes express ; Recettes mini-budget ; Recettes light ; Recettes veggies ; Cuisine du monde ; Recevoir avec Cookeo ; Desserts gourmands

Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte en deux temps, trois mouvements, des petits plats gourmands. Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! 8 thématiques et 200 recettes pour explorer l'incroyable potentiel de votre robot ! Découvrez des recettes adaptées à toutes les occasions : des petits plats express pour les soirs de semaine aux recettes light pour prendre soin de votre ligne, en passant par les plats chics pour recevoir ou encore les desserts gourmands pour épater vos invités... Vous ne serez plus jamais à court d'idées grâce à votre Cookeo ! Un coffret avec 8 livres : 1. Apéritifs dînatoires ; 2. Recettes express ; 3. Recettes mini-budget ; 4. Recettes light ; 5. Recettes veggies ; 6. Cuisine du monde ; 7. Recevoir avec Cookeo ; 8. Desserts gourmands.