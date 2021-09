Egypte, l'ultime espoir. La vie héroïque du grand prêtre Pétosiris

" Vous qui vivez actuellement sur terre, venez vers ma demeure d'éternité. Je vous guiderai sur le chemin de vie. " Inscription du tombeau de Pétosiris 324 avant J. -C. L'Egypte est occupée par les Perses, envahisseurs rusés et cruels déterminés à détruire la civilisation des pharaons. Mais une ville, Hermopolis, la cité de Thot, dieu des savants et des scribes, refuse de céder. A sa tête, le grand prêtre Pétosiris, et son épouse, Année-Heureuse. Le couple, connu et respecté de tous les égyptiens, organise une armée des ombres. Avec son réseau de résistants, un soulèvement est envisagé, préludant à celui du pays entier. Dans ce combat terrible, Pétosiris et Année-Heureuse sont décidés à aller jusqu'au bout. Mieux vaut mourir que de vivre en esclaves... Mais si un miracle se produisait ? Un miracle nommé Alexandre le Grand qui redonnerait enfin à l'Egypte paix et liberté... Trahisons, ruses, complots, un thriller haletant au coeur de l'Egypte antique L'incroyable destin d'un grand prêtre devenu un combattant