L'almanach des régions. Edition 2021

UN ALMANACH RICHEMENT ILLUSTRE POUR DECOUVRIR LES REGIONS FRANCAISES Les différentes thématiques de cet almanach s'articulent comme chaque année autour de la chronique phare de Jean-Pierre Pernaut, " La rubrique du 13 heures ", qui vous propose tous les jours un site exceptionnel, méritant que l'on s'y attarde. Vous retrouverez aussi " Le dicton du jour ", " Le bon mot ", " Chiffre ", " Un jour en... ", " Comme on dit chez nous " et l'incontournable invitation à cuisiner dans " Les recettes du week-end ". En 2021, continuons de nous amuser avec la rubrique " Jouons un peu " : devinettes, rébus... à vos stylos ! Avec " Terroirs d'hier et d'aujourd'hui ", zoom sur des métiers insolites, parfois oubliés, qui illustrent les savoir-faire ancestraux et les traditions ; place à la nature également, à la découverte de la faune et de la flore locales ; sans oublier les festivités proposées ici et là dans notre beau pays . " Un peu d'histoire ", car il est important de se remémorer le passé. Enfin, avec la rubrique " C'est de saison ", place aux astuces jardinage, aux remèdes de grands-mères et autres activités à réaliser au rythme des saisons. UNE FACON LUDIQUE DE DECOUVRIR LES SPECIFICITES LOCALES DE NOTRE PAYS.