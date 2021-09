Mes recettes healthy. Tome 2

Mincir grâce aux 80 nouvelles recettes de Thibault Geoffray, le coach sportif n°1 d'Instagram ! Des recettes toujours aussi simples, rapides et délicieuses et toutes les clés pour transformer sa silhouette tout en prenant soin de sa santé ! Toasts de patate douce et oeuf poché, mini burgers thon courgette, bowl veggie quinoa, douceurs glacées au peanut butter ou smoothie purple... Le secret de ses recettes ? Ultra faciles, peu d'ingrédients (seulement les meilleurs) avec une place toujours essentielle donnée aux fruits et légumes ! Grâce à ce nouveau livre de Thibault Geoffray, commencez ou continuez votre prise en main tout en vous régalant sans jamais vous priver !